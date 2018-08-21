Минобороны США заказало 70 беспилотных военных грузовиков

Беспилотники должны поступить в распоряжение американской армии к 2020 году.

Автономные машины с целью перемещения разных грузов будут распределены на несколько колонн. Возглавлять каждую из них будет автомобиль, управляемый водителем.

Американское военное ведомство за счет беспилотников планирует решить несколько проблем. В первую очередь, это сохранение жизни бойцов, поскольку в горячих точках грузовые колонны зачастую подвергаются атакам.

Кроме того, использование автономных средств передвижения позволяет высвободить людской ресурс для выполнения других первоочередных задач. В условиях боевых действий это также важно.

На данный момент идет работа по оснащению автоматикой десяти первых машин. К 2019 году планируется завершить все сертификационные процедуры.

Дальше все автомобили пройдут испытания в полевых условиях. Для этого будут сформированы колонны по 10 машин, включая и один грузовик с водителем.