На форуме «Армия-2018» в Приморье покажут более 150 образцов техники

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет во Владивостоке с 24 по 26 августа, будет продемонстрировано больше 150 образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил «РГ» начальник отдела пресс-службы Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

Форум пройдет на шести площадках. Основной станет причал ТОФ на Корабельной набережной. Там можно будет увидеть боевые корабли и суда Тихоокеанского флота, боевую технику Береговых войск ВМФ, снаряжение Сухопутных войск, тылового обеспечения. Будут представлены пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и многое другое.

Образцы авиационной техники морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты ВВС и ПВО будут показаны на аэродроме Центральная Угловая. В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» — образцы вооружения времен Великой Отечественной войны: танки Т-34, Т-70, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80, пусковая установка берегового ракетного комплекса «Рубеж».

Церемония открытия форума «Армия-2018» во Владивостоке пройдет 24 августа на 33-м причале ТОФ.