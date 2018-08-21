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На форуме «Армия-2018» в Приморье покажут более 150 образцов техники
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На форуме «Армия-2018» в Приморье покажут более 150 образцов техники 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет во Владивостоке с 24 по 26 августа, будет продемонстрировано больше 150 образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил «РГ» начальник отдела пресс-службы Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.
Форум пройдет на шести площадках. Основной станет причал ТОФ на Корабельной набережной. Там можно будет увидеть боевые корабли и суда Тихоокеанского флота, боевую технику Береговых войск ВМФ, снаряжение Сухопутных войск, тылового обеспечения. Будут представлены пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и многое другое.
Образцы авиационной техники морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты ВВС и ПВО будут показаны на аэродроме Центральная Угловая. В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» — образцы вооружения времен Великой Отечественной войны: танки Т-34, Т-70, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80, пусковая установка берегового ракетного комплекса «Рубеж».
Церемония открытия форума «Армия-2018» во Владивостоке пройдет 24 августа на 33-м причале ТОФ.
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