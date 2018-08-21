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Несколько подразделений ВДВ были подняты по тревоге
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В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель

Несколько подразделений ВДВ были подняты по тревоге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
Военнослужащие трех соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России были подняты по тревоге в рамках внеплановой проверки боеготовности частей и соединений Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО). Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В состав группы вошли десантники из Бурятии, Приморья и Ульяновска, а также личный состав и спецтехника отдельного полка связи ВДВ Московской области. В военном ведомстве отметили, что в маневрах примут участие новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».
В понедельник, 20 августа, Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о внезапной проверке боеготовности в частях и соединениях ЦВО и ВВО, а также в частях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Такой приказ отдал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.
Проверка началась в преддверии учений «Восток-2018». Она включает в себя комплекс из 16 специальных мероприятий. Мероприятия продлятся до 25 августа.
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