Несколько подразделений ВДВ были подняты по тревоге

Военнослужащие трех соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России были подняты по тревоге в рамках внеплановой проверки боеготовности частей и соединений Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО). Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. В состав группы вошли десантники из Бурятии , Приморья и Ульяновска , а также личный состав и спецтехника отдельного полка связи ВДВ Московской области . В военном ведомстве отметили, что в маневрах примут участие новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». В понедельник, 20 августа, Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о внезапной проверке боеготовности в частях и соединениях ЦВО и ВВО, а также в частях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Такой приказ отдал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин Проверка началась в преддверии учений «Восток-2018». Она включает в себя комплекс из 16 специальных мероприятий. Мероприятия продлятся до 25 августа.