Питьевую воду в России могут начать очищать, используя военные технологии

Как сообщают «Известия» со ссылкой на национальный проект «Экология», для очистки питьевой воды в России могут быть задействованы военные разработки.

Данный проект призван обеспечить чистой водой 99% населения страны. По предварительным расчетам, для этого нужно около 450 млрд рублей из федерального бюджета и 100 млрд рублей из региональных.

«В вооружённых силах есть единственная в своём роде высокотехнологичная установка—комплекс МККВ—1000, способный очищать воду после химического и радиоактивного загрязнения», — отмечается в тексте проекта.

Источник