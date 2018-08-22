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Питьевую воду в России могут начать очищать, используя военные технологии
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Питьевую воду в России могут начать очищать, используя военные технологии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: СибДепо
Как сообщают «Известия» со ссылкой на национальный проект «Экология», для очистки питьевой воды в России могут быть задействованы военные разработки.
Данный проект призван обеспечить чистой водой 99% населения страны. По предварительным расчетам, для этого нужно около 450 млрд рублей из федерального бюджета и 100 млрд рублей из региональных.
«В вооружённых силах есть единственная в своём роде высокотехнологичная установка—комплекс МККВ—1000, способный очищать воду после химического и радиоактивного загрязнения», — отмечается в тексте проекта.
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