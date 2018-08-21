На форуме «Армия-2018» в Приморье покажут более 150 образцов оружия

ВЛАДИВОСТОК , 21 авг — РИА Новости . Более 150 образцов вооружения и военной техники покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский

"Более 150 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018» во Владивостоке, который пройдет в период с 24 по 26 августа на шести площадках в столице Приморья", — сообщил Воскрсенский.

На причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной можно будет увидеть пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику и современное стрелковое вооружение.

Образцы авиационной техники морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ покажут на аэродроме Центральная Угловая. Там же будут истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторная авиация и современные зенитно-ракетные комплексы.

В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» планируется развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Там выставят танки Т-34, Т-70, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80 и пусковую установку берегового ракетного комплекса «Рубеж».

МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным партнером международного научно-технического форума «Армия-2018».