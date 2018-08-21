В Оренбуржье по тревоге подняли более 4 тыс. военнослужащих

20 августа более 5,5 военнослужащих были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа. Как сообщает пресс-служба ЦФО, в боевую готовность было переведено в Оренбуржье около 4 тыс. танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков и 1,5 тыс. военнослужащих инженерной бригады в Башкирии Более 4 тыс. подняты по учебной тревоге в Оренбургской области , к ним присоединились около 1,5 тыс. военных инженеров из Башкирии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ. Подразделения направились на полигоны военного округа. Военным предстоит отразить нападение диверсионных групп условного противника на маршрутах следования.