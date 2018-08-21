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В Оренбуржье по тревоге подняли более 4 тыс. военнослужащих
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В Оренбуржье по тревоге подняли более 4 тыс. военнослужащих 

АиФ-Оренбург 49 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
20 августа более 5,5 военнослужащих были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа.
Как сообщает пресс-служба ЦФО, в боевую готовность было переведено в Оренбуржье около 4 тыс. танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков и 1,5 тыс. военнослужащих инженерной бригады в Башкирии.
Более 4 тыс. подняты по учебной тревоге в Оренбургской области, к ним присоединились около 1,5 тыс. военных инженеров из Башкирии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Подразделения направились на полигоны военного округа. Военным предстоит отразить нападение диверсионных групп условного противника на маршрутах следования.
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