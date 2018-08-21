На «Армии-2018» покажут новую версию БТР-87 с 30-мм пушкой и ракетами «Атака»

Машина создана на шасси БТР-87 с добавлением более мощного боевого модуля. Главным отличием БТР-87 от предшественника БТР-82А является переработанная компоновка — моторный отсек смещен вперед справа от механика-водителя, а высадка десанта осуществляется через дверь в корме машины.

Также увеличен внутренний объем бронетранспортера путем поднятия крыши. Новая компоновка приближена к БТР следующего поколения на платформе «Бумеранг».

Впервые БТР-87 был представлен на форуме «Армия-2017», однако эта модификация была вооружена пулеметом калибра 12,7 мм и менее скоростными и дальнобойными ракетами комплекса «Корнет».

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа. Традиционно открытие пройдет на территории конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» в подмосковной Кубинке. В «Патриоте» выставлена статическая экспозиция новейших образцов вооружения и военной техники под открытым небом и в павильонах ведущих российских компаний оборонно-промышленного комплекса.