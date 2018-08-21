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Соучредитель Microsoft представил проект космического грузовика
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Соучредитель Microsoft представил проект космического грузовика 

Вести Экономика 54 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» Космическая компания Пола Аллена, соучредителя Microsoft представила проекты ракеты средней грузоподъемности и грузового космического аппарата многоразового использования.
Фото: stratolaunch.com  Stratolaunch Systems Corp. Пола Аллена пытается заработать на высоком спросе на корабли, способные выводить спутники на орбиту. Однако у компании немало серьезных конкурентов, таких как Spacex Илона Маска и United Launch Alliance, созданная Boeing и Lockheed Martin.
В пресс-релизе основанной Алленом в 2011 году в Сиэтле Stratolaunch, сообщается, что ракеты-носители этой компании сделают размещение спутников «таким же простым, как бронирование полета авиакомпании», хотя первый запуск ракеты состоится только после 2020 года. Кроме того, огромный самолет, который строит Stratolaunch все еще находится в стадии предполетных испытаний.
Вместо того, чтобы взлетать со стартовой площадки, ракеты Stratolaunch должны сбрасываться большой высоте шестицилиндровым двухфюзеляжным самолетом компании. Самым большим из когда — либо построенных по размаху крыльев.
Этот метод запуска похож на тот, который разрабатывается Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона.
Самолет Stratolaunch предназначен для перевозки ракеты и полезной нагрузки с общей массой до 250 тыс. кг. Это сопоставимо с тем, что ракета Spacex Falcon 9 может поднять непосредственно с земли, отмечает Reuters.
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