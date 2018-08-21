В парке «Патриот» открывается форум «Армия»

России стартует IV Международный военно-технический форум «Армия». Традиционно основные мероприятия пройдут в выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

Организаторы обещают насыщенную деловую программу, выставку и демонстрацию передовых разработок. В форуме примут участие более 1500 российских предприятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники, которые покажут более 20 тысяч образцов продукции. Форум пройдет с 21 по 26 августа.

Как рассказал «Интерфаксу» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в рамках форума будут продемонстрированы образцы техники, уже стоящие на вооружении российской армии, а также перспективные разработки. Он особо выделил бронетранспортер БТ-3Ф, боевую машину десанта БМД-4М с новым боевым модулем «Синица», самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут-СДМ1» и переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 «Верба».

"Международный военно-технический форум «Армия-2018» по традиции станет самой масштабной площадкой, где эксперты и все, кого интересует оборонная промышленность, техника, наука, смогут удовлетворить свой интерес", — отметил Мантуров.

Как сообщает «Россия 24», впервые одновременно с форумом проходит еще один — «Неделя национальной безопасности». Участвуют представители силовых структур, чиновники, а также представители компаний, связанных с этой сферой.