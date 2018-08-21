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Зарубежные эксперты усомнились в новейшем истребителе МиГ-41
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Зарубежные эксперты усомнились в новейшем истребителе МиГ-41 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Зарубежные эксперты сомневаются в запуске в серию российского истребителя МиГ-41 в ближайшей перспективе. По их мнению, на данный момент и в ближайшем будущем нет необходимости в перехватчике пятого поколения. Об этом пишет американский Business Insider.
Специалист по боевой авиации Джастин Бронк из британского Королевского Объединенного института оборонных исследований заявил, что не очень надеется на еще менее проверенную концепцию дизайна МиГ-41, чтобы запустить ее серийное производство в ближайшее время.
С его точки зрения, скептицизма в отношении перспектив новейшего перехватчика добавляет недавно отмененный Минобороны РФ серийный выпуск танков Т-14 «Армата» и многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
По мнению вице-президента по аналитике американской консалтинговой компании Teal Group Ричарда Абулафиа, сама идея создания этого самолета является «жизнью в прошлом», поскольку ракеты класса «земля-воздух» — лучший способ перехвата воздушных объектов. Эксперт считает, что дискуссии о МиГ-41 ведутся в рекламных целях, в том числе, для пиара МиГ-29СМ.
«Другими словами, люди не любят покупать истребители у компании без будущего», — отметил Абулафиа.
В августе 2018 года глава российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не миф, а соответствующие работы скоро представят общественности. По словам экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, новый российский истребитель будет способен противостоять гиперзвуковым ракетам и станет самым быстрым самолетом в своем классе.
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