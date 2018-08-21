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В США раскритиковали «напарника» Су-57
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В США раскритиковали «напарника» Су-57 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Серийного производства планируемого российского истребителя пятого поколения МиГ-41 в ближайшее время ожидать не стоит, ни на данный момент, ни в перспективе потребности в перехватчике пятого поколения нет. Такую точку зрения высказали эксперты, опрошенные американской редакцией Business Insider.
«Я не очень надеюсь на еще менее проверенную концепцию дизайна [МиГ-41], чтобы запустить ее серийное производство в ближайшее время», — полагает специалист по боевой авиации Джастин Бронк из Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания).
По его мнению, скептицизм в отношении перспектив МиГ-41 добавляет недавно отмененное Минобороны России серийное производство танков Т-14 «Армата» и истребителей пятого поколения Су-57.
Вице-президент по аналитике консалтинговой компании Teal Group (США) Ричард Абулафиа считает идею создания перехватчика нового поколения «жизнью в прошлом», поскольку ракеты «земля-воздух» являются лучшим способом перехвата воздушных целей. Специалист полагает, что разговоры о МиГ-41 ведутся в интересах рекламной кампании, в частности, продвижения МиГ-29СМ. «Другими словами, люди не любят покупать истребители у компании без будущего», — заявил Абулафиа.
В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сказал, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.
В декабре 2017 года бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что новый российский дальний истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной этого класса.
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