В США раскритиковали «напарника» Су-57

Серийного производства планируемого российского истребителя пятого поколения МиГ-41 в ближайшее время ожидать не стоит, ни на данный момент, ни в перспективе потребности в перехватчике пятого поколения нет. Такую точку зрения высказали эксперты, опрошенные американской редакцией Business Insider.

По его мнению, скептицизм в отношении перспектив МиГ-41 добавляет недавно отмененное Минобороны России серийное производство танков Т-14 «Армата» и истребителей пятого поколения Су-57.

Вице-президент по аналитике консалтинговой компании Teal Group ( США ) Ричард Абулафиа считает идею создания перехватчика нового поколения «жизнью в прошлом», поскольку ракеты «земля-воздух» являются лучшим способом перехвата воздушных целей. Специалист полагает, что разговоры о МиГ-41 ведутся в интересах рекламной кампании, в частности, продвижения МиГ-29СМ. «Другими словами, люди не любят покупать истребители у компании без будущего», — заявил Абулафиа.