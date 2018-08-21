«Рота, подъем!»: в Самарской области около 2,5 тысячи бойцов подняли по тревоге

Все военнослужащие оснащены современным обмундированием

Миротворцы Центрального военного округа провели учения в Самарской области . Они отправились в район условного конфликта, чтобы успокоить местных жителей. Об этом сообщил представитель ЦВО.

— Для этого в регионе по тревоге подняли более полутора тысяч миротворцев, которые дислоцируются в Самарской области. Кроме того, в мероприятии задействовали около 400 единиц боевой техники, — рассказали в ЦВО.

Бригада, которая принимала участие в учениях, является единственным миротворческим соединением в сухопутных войсках Российской Федерации . В ее состав входят только военнослужащие-контрактники, которые имеют современные образцы оружия и новую военную технику.

Кроме того, в 63-м регионе проверили боевую готовность войск специального назначения. Около тысячи силовиков отправились на полигон Новая Бинарадка. Там военнослужащие отработают операции по освобождению заложников, эвакуации мирных жителей с верхних этажей, транспортировке раненых, штурму и разминированию зданий.