Более 1,5 тыс. миротворцев подняли по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности 

Подразделения отдельной миротворческой бригады ЦВО выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности.
Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках в рамках внезапной проверки боеготовности войск (сил) Центрального военного округа.
В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности. Военнослужащие совершают марш в назначенный район розыгрыша практических действий, где проведут учебную операцию по принуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.
Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.