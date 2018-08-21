Более 1,5 тыс. миротворцев подняли по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности

Подразделения отдельной миротворческой бригады ЦВО выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности.

Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области , поднята по тревоге в рамках в рамках внезапной проверки боеготовности войск (сил) Центрального военного округа.

В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады выполнили мероприятия первой очереди по приведению в высшие степени боеготовности. Военнослужащие совершают марш в назначенный район розыгрыша практических действий, где проведут учебную операцию по принуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.