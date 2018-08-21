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Международный военно‐технический форум «Армия‐2018» открывается в Подмосковье
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Международный военно‐технический форум «Армия‐2018» открывается в Подмосковье 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Во вторник, 21 августа, в подмосковной Кубинке на территории конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» откроется Международный военно‐технический форум «Армия‐2018».
Первые три дня форума пройдут в закрытом для широкой публики режиме — будут работать международные делегации, демонстрировать новейшая военная техника, заключаться контракты, а с 24 по 26 августа мероприятие откроется для всех желающих. На форуме можно будет осмотреть военную технику, сфотографировать ее, посмотреть выступления пилотажных групп, оценить возможности новейшего вооружения, обучиться стрельбе из различных видов оружия.
«В рамках Форума состоится масштабная научно-деловая программа, объединяющая более 140 мероприятий различных форматов по основным тематическим направлениям форума», — пояснили организаторы.
В рамках деловой программы запланированы встречи и переговоры представителей ОПК России и стран-участниц форума. Военную технику и оборудование за дни форума представят более тысячи предприятий со всего мира, а Россия покажет такие новинки, как ЗРК «Бук-М3», БМП Т-15 «Армата», боевые и транспортные вертолеты, боевые и учебно-боевые самолеты.
Во все дни форума фигуры высшего пилотажа в небе представят «Стрижи» и «Русские витязи» (расписание их выступлений можно посмотреть в программе мероприятия), а конкуренцию им составят китайские коллеги, которые накануне открытия военного форума отрепетировали свои небесные шоу.
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