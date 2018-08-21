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Самолеты Су-35С и Су-34 перебросили из-под Хабаровска в Сибирь в рамках проверки
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Самолеты Су-35С и Су-34 перебросили из-под Хабаровска в Сибирь в рамках проверки 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 21 августа. Более 10 истребителей Су-35С, а также бомбардировщики Су-34 в рамках внезапной проверки боеготовности, начавшейся 20 августа, перебазированы из Хабаровского края в Бурятию и Забайкалье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Более десятка новейших истребителей Су-35С выполнили перелет на один из аэродромов в Республике Бурятия, многоцелевые бомбардировщики Су-34 передислоцированы в Забайкалье", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
В пресс-службе отметили, что боевым самолетам пришлось преодолеть более 2 тыс. километров. В ходе перелета экипажи выполняли различные задания в парах и звеньях.
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