Боевики в Сирии спланировали химатаку с помощью Запада 

Официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что по информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, в провинции Идлиб террористы запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (раньше ее знали как "Джабхат ан-Нусра") хотят организовать химатаку против мирного населения. В применении средств массового поражения, естественно, тут же обвинят сирийские правительственные войска.
"Для инсценировки «химической атаки» в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» доставлены 8 ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура", — уточнил российский генерал.
Он добавил, что в район предполагаемой диверсии уже прибыла группа экстремистов. Накануне они прошли специальную подготовку — правильно обращаться с отравляющими веществами их научили представители британской частной военной компании «Олива».
По данным Минобороны РФ, перед террористами поставлена задача: после акции имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых «Белых касок».
"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", — сообщил Конашенков.
С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец с управляемым ракетным оружием «Саливанс» ВМС США, который имеет на борту 56 крылатых ракет. А на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса «воздух — поверхность»
— Косвенным подтверждением подготовки Соединенными Штатами вместе с союзниками очередного акта агрессии против Сирийской Арабской Республики служат сделанные в минувшую среду, 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении «самым решительным образом» ответить на «применение химического оружия» сирийским правительством, — напомнил официальный представитель Минобороны РФ. — Таким образом, действия западных стран, вопреки публичным заявлениям, направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии.
Ранее российские военные неоднократно обнародовали данные о готовящихся в Сирии провокациях боевиков с отравляющими веществами. И на основе документальных свидетельств доказывали, что войска Асада не применяют химоружие. Более того, имевшиеся в распоряжении сирийской армии средства ОМУ были полностью уничтожены под международным контролем. Что, впрочем, не помешало американцам нанести 7 апреля прошлого года ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат, в результате чего погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек получили ранения.
Эту удар США выдали за акт возмездия правительственным войскам Сирии после якобы имевшей место химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Характерно, что международное расследование данного инцидента в тот момент еще не было завершено. А подлинность послуживших основанием для удара материалов западных СМИ о применении отравляющих веществ в Хан-Шейхуне вызывали у специалистов большие сомнения. Так, после их внимательного изучения в российском Генштабе пришли к выводу, что видеосъемки последствий «химатаки», скорее всего, сфабрикованы.