Боевики в Сирии спланировали химатаку с помощью Запада

"Для инсценировки «химической атаки» в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» доставлены 8 ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура", — уточнил российский генерал.

Он добавил, что в район предполагаемой диверсии уже прибыла группа экстремистов. Накануне они прошли специальную подготовку — правильно обращаться с отравляющими веществами их научили представители британской частной военной компании «Олива».

По данным Минобороны РФ, перед террористами поставлена задача: после акции имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых «Белых касок».

Великобританией и "Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии ", — сообщил Конашенков.

С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец с управляемым ракетным оружием «Саливанс» ВМС США, который имеет на борту 56 крылатых ракет. А на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса «воздух — поверхность»

— Косвенным подтверждением подготовки Соединенными Штатами вместе с союзниками очередного акта агрессии против Сирийской Арабской Республики служат сделанные в минувшую среду, 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении «самым решительным образом» ответить на «применение химического оружия» сирийским правительством, — напомнил официальный представитель Минобороны РФ. — Таким образом, действия западных стран, вопреки публичным заявлениям, направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии.

Ранее российские военные неоднократно обнародовали данные о готовящихся в Сирии провокациях боевиков с отравляющими веществами. И на основе документальных свидетельств доказывали, что войска Асада не применяют химоружие. Более того, имевшиеся в распоряжении сирийской армии средства ОМУ были полностью уничтожены под международным контролем. Что, впрочем, не помешало американцам нанести 7 апреля прошлого года ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат, в результате чего погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек получили ранения.