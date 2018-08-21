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В Латвии начались военные учения ''Намейс 2018''
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В Латвии начались военные учения ''Намейс 2018'' 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Рига, 21 августа /Синьхуа/ — В Латвии в понедельник начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения «Намейс 2018», которые продлятся до 2 сентября, сообщили в понедельник в отделе прессы Министерства обороны Латвии.
Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами/НВС/ Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность вооруженных сил защитить Латвию от угроз любого вида. «Это возможность тренировать не только НВС, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнеры», — сказал он.
В учениях «Намейс 2018» примут участие военнослужащие, земессарги, сотрудники структур МВД, представители союзных армий — в целом почти 10 тысяч человек.
Как ранее заявил Л. Калниньш, во время учений будет учитываться опыт событий в Украине, поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков с участием вооруженных людей без знаков различия. Вначале беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а затем им на помощь прибудут военные. В роли противников выступят военнослужащие союзников по НАТО.
Учения пройдут во всех регионах Латвии. В учениях примут участие дислоцированные в Лиелварде вертолеты США, тяжелая и легкая моторизованная техника, беспилотные летательные аппараты. —0—
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