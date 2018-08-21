В Латвии начались военные учения ''Намейс 2018''

Рига , 21 августа / Синьхуа / — В Латвии в понедельник начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения «Намейс 2018», которые продлятся до 2 сентября, сообщили в понедельник в отделе прессы Министерства обороны Латвии.

Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами/НВС/ Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность вооруженных сил защитить Латвию от угроз любого вида. «Это возможность тренировать не только НВС, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнеры», — сказал он.

В учениях «Намейс 2018» примут участие военнослужащие, земессарги, сотрудники структур МВД , представители союзных армий — в целом почти 10 тысяч человек.

Как ранее заявил Л. Калниньш, во время учений будет учитываться опыт событий в Украине , поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков с участием вооруженных людей без знаков различия. Вначале беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а затем им на помощь прибудут военные. В роли противников выступят военнослужащие союзников по НАТО