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Российские инспекторы Минобороны посетят объект ВС Франции
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Российские инспекторы Минобороны посетят объект ВС Франции 

RT на русском 1 час назад
Группа инспекторов Минобороны России намерены 21 августа посетить объект вооруженных сил Франции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
«Инспекторы посетят военный объект Франции в месте его обычного расположения мирного времени», — отметил он.
Ранее Минобороны России сообщило зарубежным атташе о внезапной проверке войск.
20 августа в России в преддверии учений «Восток-2018» началась масштабная проверка боеготовности.
RT на русском: последние новости
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