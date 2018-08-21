Российские инспекторы Минобороны посетят объект ВС Франции

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«Инспекторы посетят военный объект Франции в месте его обычного расположения мирного времени», — отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило зарубежным атташе о внезапной проверке войск.