На форуме «Армия» под Ростовом-на-Дону покажут более 300 единиц вооружения и техники 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Более 300 образцов вооружения и военной техники будут показаны гостям военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет в Ростовской области с 24 по 26 августа.
Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут задействованы в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа на полигоне Кадамовский под Ростовом-на-Дону в дни проведения военно-технического форума «Армия-2018», — сказал он.
В частности, речь идет об истребителях Су-30СМ и бомбардировщиках Су-34, вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также Ми-8АМТШ (известны под прозвищем «Терминатор»), танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-3, бронеавтомобилях «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», различных артиллерийских системах.
Динамический показ боевых возможностей техники будет проводиться каждый день.
В частности, 25 августа на полигоне Кадамовский будет продемонстрирована реконструкция одного из эпизодов Афганской войны — операции «Магистраль».
Во вторник, 21 августа, военно-технический форум «Армия-2018» открывается в подмосковной Кубинке.
Он продлится до 26 августа.