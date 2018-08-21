На форуме «Армия» под Ростовом-на-Дону покажут более 300 единиц вооружения и техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. / ТАСС /. Более 300 образцов вооружения и военной техники будут показаны гостям военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет в Ростовской области с 24 по 26 августа.

Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут задействованы в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа на полигоне Кадамовский под Ростовом-на-Дону в дни проведения военно-технического форума «Армия-2018», — сказал он.

В частности, речь идет об истребителях Су-30СМ и бомбардировщиках Су-34, вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также Ми-8АМТШ (известны под прозвищем «Терминатор»), танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-3, бронеавтомобилях «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», различных артиллерийских системах.

Динамический показ боевых возможностей техники будет проводиться каждый день.

В частности, 25 августа на полигоне Кадамовский будет продемонстрирована реконструкция одного из эпизодов Афганской войны — операции «Магистраль».

Во вторник, 21 августа, военно-технический форум «Армия-2018» открывается в подмосковной Кубинке.

Он продлится до 26 августа.