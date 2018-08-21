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В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке…
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В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке… 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Франции вместе его обычного расположения мирного времени.
В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Франции.
Посещение по оценке будет проводиться 21 августа 2018 г. в течение одного дня.
Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Франции вместе его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
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