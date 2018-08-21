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Более 30 самолетов Центрального военного округа начали перебазирование в рамках проверки
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Более 30 самолетов Центрального военного округа начали перебазирование в рамках проверки 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 августа. Более 30 самолетов авиации Центрального военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности приступили к перебазированию на оперативные аэродромы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации Центрального военного округа, задействованные во внезапной проверке боеготовности соединений и частей округа, приступили к перебазированию на оперативные аэродромы.
Всего в мероприятии задействовано более 30 единиц авиационной техники", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Истребители, бомбардировщики и штурмовики взлетали с аэродромов в Киргизии, Пермском и Красноярском краях, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях.
Перед перебазированием была проведена комплексная подготовка авиационной техники к длительным перелетам, а на оперативные аэродромы были доставлены команды инженерно-авиационной службы с техническим имуществом.
С 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в войсках Центрального и Восточного военных округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности в преддверии масштабных учений «Восток-2018».
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