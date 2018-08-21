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Инженерные войска впервые представят бурильную ударную машину БУМ-2
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Инженерные войска впервые представят бурильную ударную машину БУМ-2 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2018 году планируется проведение государственных испытаний с последующим принятием на снабжение Вооруженных Сил РФ.
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» на выставочной площадке впервые будет продемонстрирован опытный образец бурильной ударной машины БУМ-2.
Данная машина разрабатывается в интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2018 году планируется проведение государственных испытаний с последующим принятием на снабжение Вооруженных Сил РФ. Она позволяет значительно повысить возможности подразделений инженерных войск при возведении временных и постоянных фортификационных сооружений в ходе оборудования позиций войск, а также при выполнении инженерных работ, связанных с бурением грунтов. Экипаж бурильноударной машины БУМ-2 состоит из 2 человек. Назначением машины является сооружение шпуров в скальных породах и скважин в мерзлых и немерзлых грунтах, производство буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск, а также выполнение инженерных работ, связанных с бурением грунтов и прочных материалов. Машина состоит из базового автомобильного шасси КАМАЗ-63501, специального бурильно-ударного оборудования и ручного пневмоинструмента. Установка обеспечивает шнековое и ударно-вращательное бурение в горизонтальной плоскости до 0 градусов и в вертикальной — до 170 градусов. Особенностью установки является сектор применения рабочего инструмента, который составляет не менее чем 320 градусов без переезда автомобиля. Глубина бурения шнеками диаметром 150 мм в мерзлых и немерзлых грунтах составляет 6 метров, шнеками диаметром 300 мм — 4 метра.
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