Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск

Владимир Путин распорядился в понедельник утром начать внезапную проверку боевой готовности в Центральном и Восточном военных округах, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.

Шойгу отметил, что для выполнения задач, поставленных перед Генеральным штабом верховным главнокомандующим, создали три рабочие группы.

Проверка продлится до 25 августа. Шойгу распорядился обратить особое внимание на «организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами».

Ранее сообщалось, что Россия может начать поставлять зенитные ракетные комплексы С-400 Индии в 2020 году, если контракт подпишут до конца 2018 года.