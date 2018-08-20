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Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск
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Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Владимир Путин распорядился в понедельник утром начать внезапную проверку боевой готовности в Центральном и Восточном военных округах, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.
Министр обороны РФ Сергея Шойгу сообщил, что проверка проходит перед началом масштабных маневров «Восток-2018». По его словам, в проверку входит комплекс из 16 специальных учений, передает РИА Новости.
Шойгу отметил, что для выполнения задач, поставленных перед Генеральным штабом верховным главнокомандующим, создали три рабочие группы.
Проверка продлится до 25 августа. Шойгу распорядился обратить особое внимание на «организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами».
Ранее сообщалось, что Россия может начать поставлять зенитные ракетные комплексы С-400 Индии в 2020 году, если контракт подпишут до конца 2018 года.
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