Свыше 1,5 тыс. миротворцев ЦВО подняли по тревоге в ходе внезапной проверки 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. миротворцев подняли по тревоге в Самарской области в ходе внезапной проверки боеготовности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках в рамках внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа. В проверке принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники", — сообщили в российском военном ведомстве.
Военнослужащие совершают марш в назначенный район розыгрыша практических действий, где проведут учебную операцию по принуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.
Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках РФ. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники, отметили в Минобороны.
Ранее по тревоге была поднята зенитная ракетная бригада ЦВО, дислоцированная в Пензенской области и горная отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в Республике Тыва. Также в ходе внезапной проверки было поднято по тревоге соединение связи Восточного военного округа и отдельное мотострелковое соединение в Хабаровском крае.
Ранее сообщалось о проведении с 20 по 25 августа по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина внезапной проверки боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации в преддверии масштабных учений «Восток-2018».