Свыше 1,5 тыс. миротворцев ЦВО подняли по тревоге в ходе внезапной проверки

"Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках в рамках внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа. В проверке принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники", — сообщили в российском военном ведомстве.

Военнослужащие совершают марш в назначенный район розыгрыша практических действий, где проведут учебную операцию по принуждению к миру жителей условно-конфликтующего района.

Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках РФ . Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники, отметили в Минобороны.

Ранее по тревоге была поднята зенитная ракетная бригада ЦВО, дислоцированная в Пензенской области и горная отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в Республике Тыва . Также в ходе внезапной проверки было поднято по тревоге соединение связи Восточного военного округа и отдельное мотострелковое соединение в Хабаровском крае