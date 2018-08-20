Бомбардировщики Су-24 подняли по учебной тревоге в Челябинской области

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 авиаполка, дислоцированного в Челябинской области, подняты по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Центрального военного округа", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

"Летчики будут выполнять полеты в составе пар на малой и сверхмалой высоте, а также на авиационных полигонах проведут бомбометание по наземным целям", — уточнили в военном ведомстве.