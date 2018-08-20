Ещё
Бомбардировщики Су-24 подняли по учебной тревоге в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бомбардировщики Су-24 подняли по учебной тревоге в Челябинской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 подняты по тревоге в Челябинской области в рамках внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 авиаполка, дислоцированного в Челябинской области, подняты по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Центрального военного округа", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
"Летчики будут выполнять полеты в составе пар на малой и сверхмалой высоте, а также на авиационных полигонах проведут бомбометание по наземным целям", — уточнили в военном ведомстве.
С 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности в преддверии масштабных учений «Восток-2018».
ТАСС: последние новости
Более 5,5 тыс. военных подняли по учебной тревоге в Оренбургской области и Башкирии В Киеве установка "Бук" после репетиции парада ко Дню независимости врезалась в здание Быстроходный десантный корабль ВМС США Carson City вошел в Черное море
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меладзе попросил грузинское гражданство83
Ребенок умер в запертой матерью машине169
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера70
Подстава для Загитовой и другие события дня6
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми204
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение