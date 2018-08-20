Бомбардировщики Су-24 подняли по учебной тревоге в Челябинской области 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 подняты по тревоге в Челябинской области в рамках внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 авиаполка, дислоцированного в Челябинской области, подняты по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Центрального военного округа", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
"Летчики будут выполнять полеты в составе пар на малой и сверхмалой высоте, а также на авиационных полигонах проведут бомбометание по наземным целям", — уточнили в военном ведомстве.
С 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности в преддверии масштабных учений «Восток-2018».