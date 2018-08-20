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Тысячи бойцов подняты по тревоге в Оренбургской области
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Тысячи бойцов подняты по тревоге в Оренбургской области 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В Оренбургской области подняты по учебной тревоге более 4 тыс. танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков.
«Более 4 тыс. военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области и около 1,5 тыс. военнослужащих инженерной бригады Центрального военного округа в Башкирии подняли по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск военного округа», — сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Военнослужащие направлены на полигоны ЦВО. «На маршрутах следования колонн военнослужащие отразят нападение диверсионных групп условного противника», — отметили в ведомстве.
В проверке боеготовности войск ЦВО впервые участвует подразделение на огнеметных системах ТОС-1А «Солнцепек», сформированное в июне в составе полка радиационной, химической и биологической защиты на Алтае. Огнеметчики выполнят стрельбы как одиночными пусками снарядов, так и залпом, с расходом полного боекомплекта, добавили в Минобороны.
Ранее в понедельник по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), дальней и военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности.
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