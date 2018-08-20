Более пяти тысяч военных подняты по учебной тревоге под Оренбургом и в Башкирии

Оренбургской области более четырёх тысяч танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков подняты по учебной тревоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. «Более четырёх тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области и около 1,5 тыс. военнослужащих инженерной бригады Центрального военного округа в Башкирии подняли по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск (сил) военного округа», — говорится в сообщении. 20 августа в России началась масштабная проверка боеготовности в преддверии учений «Восток-2018». Минобороны России позднее сообщили, что проинформировали зарубежных атташе о внезапной проверке войск.