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Более пяти тысяч военных подняты по учебной тревоге под Оренбургом и в Башкирии
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Более пяти тысяч военных подняты по учебной тревоге под Оренбургом и в Башкирии 

RT на русском 18 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Оренбургской области более четырёх тысяч танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков подняты по учебной тревоге.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
«Более четырёх тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области и около 1,5 тыс. военнослужащих инженерной бригады Центрального военного округа в Башкирии подняли по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск (сил) военного округа», — говорится в сообщении.
20 августа в России началась масштабная проверка боеготовности в преддверии учений «Восток-2018».
В Минобороны России позднее сообщили, что проинформировали зарубежных атташе о внезапной проверке войск.
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