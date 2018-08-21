Более 5,5 тыс. военнослужащих из Оренбуржья и Башкирии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск ЦВО 

Подразделения завершили мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности и совершают марши на полигоны ЦВО, где примут участие в совместном тактическом учении.
Более 4 тыс. военнослужащих танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений, дислоцированных в Оренбургской области, и около 1,5 тыс. военнослужащих инженерной бригады из Башкирии подняты по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск (сил) Центрального военного округа (ЦВО).
Все подразделения завершили мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности и совершают марши комбинированным способом в районы сосредоточения на полигоны ЦВО, где примут участие в совместном тактическом учении.
На маршрутах следования колонн военнослужащие отразят нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.