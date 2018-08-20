Военные и поисковики нашли под Смоленском штурмовик Ил-2 с останками экипажа

МОСКВА , 20 августа. / ТАСС /. Сводная рота Западного военного округа совместно с поисковиками обнаружили в Ельнинском районе Смоленской области самолет Ил-2 с останками двух членов экипажа, сбитый во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов

"На месте крушения штурмовика были найдены бронеспинка, кислородный баллон, офицерская пряжка, части капота и детали двигателя, а также останки двух членов экипажа. Уже по фрагментам бронекапсулы, характерным деталям и технологическим клеймам можно определить, что это двухместный самолет Ил-2 выпущенный на заводе №18, а по номеру на капоте можно сказать, что он выпущен в конце июня 1943 года. В настоящее время проводится работа по принадлежности самолета и поиску данных на членов его экипажа", — сказал Мугинов.

По словам Мугинова, штурмовик был найден в ходе работ международной российско-французской экспедиции по подъему самолета полка «Нормандия — Неман ».

Ранее сообщалось, что поисковики и водолазы Западного военного округа подняли из болота в Смоленской области более 50 деталей потерпевшего крушение в августе 1943 года истребителя Як-9 французского полка «Нормандия — Неман». Всего к поисковым работам от Западного военного округа привлечены более 50 военнослужащих, 15 единиц специальной техники.