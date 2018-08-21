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Российские военные и поисковики нашли под Смоленском советский штурмовик Ил-2
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Российские военные и поисковики нашли под Смоленском советский штурмовик Ил-2 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Сводная рота Западного военного округа совместно с поисковиками обнаружили в Ельнинском районе Смоленской области советский самолет Ил-2 с останками двух членов экипажа, сбитый во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"На месте крушения штурмовика были найдены бронеспинка, кислородный баллон, офицерская пряжка, части капота и детали двигателя, а также останки двух членов экипажа. Уже по фрагментам бронекапсулы, характерным деталям и технологическим клеймам можно определить, что это двухместный самолет Ил-2 выпущенный на заводе №18 [в Куйбышеве], а по номеру на капоте можно сказать, что он выпущен в конце июня 1943 года. В настоящее время проводится работа по [установлению] принадлежности самолета и поиску данных на членов его экипажа", — сказал Мугинов.
По словам Мугинова, штурмовик был найден в ходе работ международной российско-французской экспедиции по подъему другого самолета, который был в полке «Нормандия — Неман».
Ранее сообщалось, что поисковики и водолазы Западного военного округа подняли из болота в Смоленской области более 50 деталей потерпевшего крушение в августе 1943 года истребителя Як-9 французского полка «Нормандия — Неман». Всего к поисковым работам от Западного военного округа привлечены более 50 военнослужащих, 15 единиц специальной техники.
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