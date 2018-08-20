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Концерн «Калашников» разрабатывает антропоморфного робота
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Концерн «Калашников» разрабатывает антропоморфного робота 

Мир24 1 час назад
Концерн «Калашников» разрабатывает прямоходящую инженерную машину, сообщает сайт «Калашников Media».
Концепт управляемого прямоходящего комплекса был представлен на международном форуме «Армия-2018».
Машина состоит из кабины, где будет сидеть водитель, установленной на двуногое шасси. Робот имеет две дистанционно управляемых руки-манипулятора. По данным представленного компанией видео, высота машины будет достигать 4 метров.
Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение как инженерных, так и боевых задач, добавили в концерне. А врио генерального директора концерна Владимир Дмитриев рассказал, что многофункциональный антропоморфный робот — это то направление, в котором предприятие намерено развиваться дальше.
Действующий образец машины инженеры концерна намерены продемонстрировать уже на следующем форуме «Армия-2019».
Ранее сегодня концерн представил новый автомат АК-308.
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