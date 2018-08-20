Многие российские беспилотные боевые средства прошли обкатку в Сирии

Это касается и отечественных роботизированных комплексов, уже стоящих на вооружении или проходящих опытную эксплуатацию. О каких-то участвующих в борьбе с террористами и налаживании мирной жизни в Сирии автоматизированных средствах, например дронах-разведчиках и роботах-саперах, наши военные говорили открыто. Что-то было испытано в боях без лишней шумихи. Причем, судя по любительским видеороликам в интернете, роль первопроходцев тут чаще доставалась местным военным.

Практически ни одна из воздушных операций, которые проводили в Сирии наши ВКС, не обходилась и до сих пор не обходится без использования воздушных беспилотников. С их помощью военные не только определяют цели для ракетно-бомбовых ударов, но и оценивают результаты этих атак. «Силами беспилотников обеспечивается круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии. Применение беспилотных летательных аппаратов заметно повысило возможности авиации, ракетных войск и артиллерии по уничтожению объектов бандформирований», — заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства в октябре прошлого года. И привел последние на тот момент данные: с начала операции на Ближнем Востоке интенсивность использования российскими военными беспилотников возросла более чем в 2,5 раза. Они применялись 16 тысяч раз, а их общий налёт составил 96 тысяч часов.

К примеру, в Сирии активно летали дроны «Орлан-10» — этот воздушный робот-разведчик, по некоторым данным, составляет около трети всего российского беспилотного флота. Его взлетный вес — 18 килограммов, масса полезной нагрузки, в том числе стабилизированных камер дневного и ночного видения, — еще 5 кг. Выпущенный с разборной катапульты, дрон способен на скорости до 170 км/ч передавать видеокартинку в режиме реального времени на расстояние 120 км, забираться на высоту 5 км и оставаться в воздухе 14 часов кряду. Диапазон передачи его видеосигнала можно расширить за счет другого беспилотника аналогичного типа, который сыграет роль ретранслятора. К тому же «Орлан-10» готов записывать кадры в автономном режиме на удалении 600 км от наземной станции управления. Все эти характеристики были подтверждены в Сирии. По некоторым данным, там прошли обкатку и другие уже прописавшиеся в войсках дроны — «Груша», «Гранат», «Застава», «Леер» и «Форпост».

Применение беспилотников повышает возможности авиации и артиллерии

По наземным боевым роботам сведений куда меньше. В соцсетях была информация, что в Сирии применяли роботизированные комплексы «Уран-9», «Нерехта» и «Соратник». Впрочем, по двум последним образцам в Минобороны России информацию официально не подтверждают. Не комментируют там и сообщения об использовании на Ближнем Востоке автоматизированной разведывательно-ударной «Платформы-М» и робота-вездехода «Арго». Между тем, в Вооруженных Силах сейчас реализуют концепцию развития и боевого применения робототехнических комплексов, рассчитанную до 2025 года. Согласно ей доля таких изделий в общей структуре вооружения и военной техники должна достичь 30 процентов. Судя по проведенным год назад в Подмосковье сравнительным испытаниям, промышленность готова обеспечить современными роботами все виды и рода войск.

Ту же беспилотную «Нерехту», разработанную заводом им. В. А. Дегтярева Фондом перспективных исследований , сконструировали в трех вариантах. Мобильный робот можно выпускать с боевым или транспортным модулем, устанавливать на гусеничное шасси модуль артиллерийской разведки. Но и это не все. Тот же боевой модуль по желанию заказчика на заводе готовы оснастить 12,7-мм пулеметом «Корд» или 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова». При необходимости систему вооружения броневика усилят 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М. А в перспективе — тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

"Соратник" придумали и собрали в концерне «Калашников» . Этот беспилотный броневик можно использовать на поле боя в качестве машины огневой поддержки, мобильного ретранслятора или робота-разведчика. Конструкторы утверждают, что он также хорош в роли подвозчика боеприпасов, топлива, средства патрулирования и охранения объектов, при разминировании местности и эвакуации раненых. При весе 7 тонн «Соратник» развивает скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости максимальный радиус его действия составляет 10 километров. Боевой модуль робота предусматривает установку пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомета АГ-17А и 40-мм автоматического гранатомета, а также противотанкового комплекса «Корнет» с восьмью противотанковыми ракетами.

В Вооруженных силах сейчас реализуют концепцию развития и боевого применения робототехники, рассчитанную до 2025 года

Интересно, что уже после создания «Соратника» руководство концерна объявило, что этот комплекс не будут запускать в серию. Однако технологические решения, использованные в его конструкции, думают применить при создании более продвинутого дистанционно управляемого боевого робота.

"Уран-9" изначально разрабатывался как робот-разведчик, истребитель танков и мобильное средство огневой поддержки пехоты. Отсюда его боевые возможности. Комплекс способен поразить цель на дальности до 5 км в светлое время суток и до 3 км ночью. Броневик вооружен 30-мм автоматической пушкой скорострельностью 350-400 выстрелов в минуту и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М», а также четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами «Атака». Впечатленное столь мощным арсеналом, авторитетное американское издание The National Interest назвало российский боевой робот «вестником будущего». Применение «Урана-9» в Сирии официально подтверждено. Будучи еще замминистра обороны, Юрий Борисов (ныне вице-премьер) сказал, что этот комплекс неплохо показал на Ближнем Востоке свои возможности.

"Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины — ничего подобного в армии прежде не было

А многофункциональный робот-сапер «Уран-6» наши военные использовали при разминировании древней Пальмиры, сирийских городов Алеппо, Дэйр-эз-Зор, других населенных пунктов. Весит он под 6 тонн, оснащен четырьмя видеокамерами и достаточно прост в управлении. Руководит бронированным комплексом оператор с расстояния, гарантирующего безопасность при подрыве боеприпаса. «Уран-6» может и сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью 30-мм автоматической пушки. А еще робот-сапер оборудован различными тралами и выдерживает близкий взрыв до 60 килограммов тротила. Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть «Уран-6» отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины. Военные утверждают, что ничего подобного в армии прежде не было и только одна такая машина заменяет два десятка штатных саперов.

При разминировании исторической части сирийской Пальмиры наши военные инженеры также применяли робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера». С их помощью осматривали места, в которые другая техника не забиралась, — например, колодцы и подземные тоннели. Управляемый разведывательно-досмотровый «Скарабей» — это небольшая платформа на колесах, на которую разработчики установили видеокамеры высокого разрешения, микрофон и тепловизор. Комплекс управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения. Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота «Скарабея» составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным, а электродвигатели обеспечивают «малютке» бесшумную работу.

Для разминирования особо труднодоступных мест, разрушенных зданий и завалов российские саперы использовали «Сферу». Так называется небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком. Робот передает картинку, обеспечивая операторам обзор в 360 градусов. Он сделан из прочных материалов, выдерживает падение с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования автоматически принимает после заброса вертикальное положение. Ну чем не ванька-встанька!