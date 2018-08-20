Войска химзащиты способны решать задачи и в военное, и в мирное время

Войска РХБЗ развиваются как войска двойного назначения, способные решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. Именно формирования РХБЗ несли на себе основную тяжесть ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С военной точки зрения усиление их возможностей осуществляется за счет создания современной системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения. Она интегрирована с автоматизированными системами управления войсками и оружием, которые устойчиво функционируют в условиях применения ОМП и сильного радиоэлектронного противодействия. Наряду с этим предусмотрено оснащение соединений, частей и подразделений РХБЗ новыми высокоэффективными средствами разведки, индивидуальной и коллективной защиты, техническими средствами снижения заметности и маскировки, огнеметно-зажигательным вооружением. Внедряются и более совершенные вещества, рецептуры, способы и технические средства специальной обработки.

К 2020 году доля современного оружия в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты должна составить не менее семидесяти процентов. За последние годы в войска поступили различные современные образцы вооружения и средств РХБ-защиты: машины химической разведки, специальной обработки, дымовой маскировки, контроля радиационной и химической обстановки, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», а также современная боевая экипировка — фильтрующие защитные комплекты «Нерехта».

Войска переоснащаются на новейшие машины РХМ-6. Они созданы на базе бронетранспортера БТР-80 как станции радиационной и химической разведки, а также лаборатории экспресс-анализа обстановки. Машины оснащены элементами современных автоматизированных систем управления с использованием геоинформационных систем и информационно-вычислительных технологий. Это позволило повысить возможности по ведению радиационной, химической и биологической разведки в полтора-два раза и обеспечить передачу информации в автоматизированную систему управления войсками. На РХМ-6 используется спутниковая навигация со всепогодным автоматическим определением координат машины.

К 2020 году доля современного оружия в российских войсках РХБЗ должна составить не менее семидесяти процентов

Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с отображением ее на карте в машине разведки и пункте приема информации.

При ведении наблюдения в районе расположения войск машина способна контролировать химическую обстановку в радиусе до 6 км и своевременно оповещать о применении химического оружия.

Специальные машины АРС-14КМ предназначены для полной дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, обработки местности, постановки аэрозольных завес и локализации очагов пожаров. Возможности АРС-14КМ в сравнении с предыдущими образцами специальных машин повышены на сорок процентов.

В интересах военных химиков ведется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса радиационной и химической разведки — МРК-РХ.

Завершаются испытания новых костюмов химзащиты. Как заверяют разработчики, они будут надежнее, лучше, легче и удобнее имеющихся, а по некоторым позициям превзойдут зарубежные аналоги.

Войска РХБЗ традиционно представляют свою технику на форумах «Армия». Вот лишь некоторые образцы, которые можно видеть на экспозиционных площадках парка «Патриот». КДА — комплекс для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты на шасси автомобиля «КАМАЗ-53501». Этот комплекс позволяет проводить полную дезинфекцию до 56 единиц техники в час и до 90 квадратных метров поверхности зданий в минуту.

КММП — мобильный модульный пенный комплекс на шасси «КАМАЗ-63501». Предназначен для локализации очагов химического и бактериологического заражения экранами из твердеющей пены. Производительность при толщине пены один см — 800-1200 квадратных метров в час.

Модульный комплекс МК-ПБА предназначен для анализа патогенных биологических материалов и поддержки принятия решений оперативных групп МО РФ , действующих в ситуациях с угрозами биологического характера. В состав комплекса входят машины МИФА, МПГ, МОИ и МБР.

Машина боевой разведки МБР на базе «ГАЗ-2705» предназначена для оперативного сбора проб и их предварительного экспресс-анализа.

Модуль иммуноферментного анализа МИФА на шасси «КАМАЗ-6350» производит подготовку и обогащение проб I-II групп патогенности, экспресс-анализ и хранение.

Модуль обработки информации МОИ на шасси «КАМАЗ-6350» обеспечивает радио— и спутниковую связь комплекса с центральным командным пунктом.

Полевая химическая лаборатория ПХЛ-2 на шасси «КАМАЗ-6350» предназначена для химического и дозиметрического контроля войсковых подразделений. Оборудование лаборатории смонтировано в двух кузовах-контейнерах на шасси «КАМАЗ-6350».

Дымовая машина нового поколения ТДА-3 на шасси «КАМАЗ-5350». Предназначена для постановки аэрозольных завес для маскировки военных объектов.

Станция СПВС смонтирована на прицепе 2-П-4М. Предназначена для приготовления штатной дымовой смеси и восстановления дымовых смесей после хранения сверх установленных сроков, а также для приготовления растворов на основе нефтепродуктов.

Универсальная станция специальной обработки УССО предназначена для дегазации и дезинфекции как крупных объектов, так и личных вещей и оружия. Основное оборудование смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере. Для его погрузки базовый автомобиль «КАМАЗ-6350» оборудован крюковым захватом, так называемым мультилифтом.

Универсальная тепловая машина УТМ-80М на шасси «КАМАЗ-63501» предназначена для дезинфекции, дегазации и дезактивации крупногабаритной авиационной и ракетной техники.

Поскольку РХБЗ войска двойного назначения, то для их эффективного использования в условиях мирного времени и на гражданских объектах специальное оборудование монтируется на привычных автомобилях общего назначения.