На Урале бригаду РХБЗ подняли по тревоге

Бригаду радиационной, химической, биологической защиты, которая дислоцируется в Свердловской области , подняли по тревоге. В войсках Центрального военного округа проводится внезапная проверка боеготовности.

Подразделения тренируются в противодействии диверсионно-разведывательным группам «противника», отрабатывают защиту от средств нападения с воздуха.

"Военнослужащие проведут разведку обстановки, будут устанавливать аэрозольные маскирующие завесы, чтобы прикрыть свои войска от ракетно-авиационных ударов. Так же бригада РХБЗ проведет обработку техники и вооружения в зоне условного заражения", — передает пресс-служба военного округа.

Помогать выполнять боевые задачи военным поможет современная техника, которая стоит на вооружении подразделении: машины радиационной, химической разведки РХМ-6, термодымовая аппаратура ТДА-3.

Проверка заканчивается 25 августа. В ней примут участие более 800 военнослужащих, будет задействовано порядка трех сотен единиц техники.