Ещё
На Урале бригаду РХБЗ подняли по тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале бригаду РХБЗ подняли по тревоге 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Бригаду радиационной, химической, биологической защиты, которая дислоцируется в Свердловской области, подняли по тревоге. В войсках Центрального военного округа проводится внезапная проверка боеготовности.
Подразделения тренируются в противодействии диверсионно-разведывательным группам «противника», отрабатывают защиту от средств нападения с воздуха.
"Военнослужащие проведут разведку обстановки, будут устанавливать аэрозольные маскирующие завесы, чтобы прикрыть свои войска от ракетно-авиационных ударов. Так же бригада РХБЗ проведет обработку техники и вооружения в зоне условного заражения", — передает пресс-служба военного округа.
Помогать выполнять боевые задачи военным поможет современная техника, которая стоит на вооружении подразделении: машины радиационной, химической разведки РХМ-6, термодымовая аппаратура ТДА-3.
Проверка заканчивается 25 августа. В ней примут участие более 800 военнослужащих, будет задействовано порядка трех сотен единиц техники.
Российская Газета: последние новости
Российские корректируемые авиабомбы просты и неприхотливы В центре Киева зенитный комплекс "Бук" врезался в здание Многие российские беспилотные боевые средства прошли обкатку в Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На открытии консульства Украины в Хорватии произошел казус192
На Украине разоблачили ложь властей о туристах в Крыму119
Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери7
Подтвержден главный принцип Эйнштейна16
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера77
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение