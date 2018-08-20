Российские корректируемые авиабомбы просты и неприхотливы

Наиболее известна в отечественных ВКС бомба КАБ-500. Она была принята на вооружение еще в 1975 году и продолжает совершенствоваться. Существует несколько ее модификаций.

КАБ-500Л оснащена лазерной флюгерной головкой самонаведения и наводится на цель по отраженному лазерному излучению системы лазерного целеуказания. Она способна поражать широкую номенклатуру наземных и надводных стационарных целей.

КАБ-500Кр оснащена телевизионно-корреляционной головкой самонаведения (ГСН). Телевизионные головки самонаведения с корреляционным алгоритмом обработки информации о цели способны «запомнить» местонахождение цели и корректировать полет бомбы до встречи с целью, чем обеспечивается реализация принципа «сбросил — забыл». Такие ГСН позволяют поражать замаскированные цели при наличии ориентиров на местности и координат цели относительно этих ориентиров. Недостатком телевизионной головки наведения является зависимость от погодных условий и чувствительность к контрасту изображения.

На вооружение стали поступать и более современные авиабомбы КАБ-500С, выпуск которых начался уже в этом веке. Буква С означает наведение с помощью спутниковых систем. Она может применяться со всех типов существующих и перспективных отечественных бомбардировщиков и тяжелых истребителей.

Изделие КАБ-500С имеет корпус сложной формы, образованный несколькими цилиндрическими и коническими деталями. Так, головной обтекатель состоит из двух конических поверхностей, а центральная часть корпуса выполнена в виде цилиндра. Для обеспечения требуемых аэродинамических характеристик бомба получила набор плоскостей. На головном обтекателе крепятся Х-образные стабилизаторы, в хвосте — крылья с рулями. Размах крыла — 750 мм. Боевая часть оснащена контактным взрывателем с тремя видами замедления, что позволяет настраивать бомбу на взрыв непосредственно при контакте с целью или с некоторой задержкой, после проникновения внутрь объекта.

Бомба КАБ-500С получила новую систему управления, основным элементом которой является приемоиндикатор навигационных систем ПСН-2001. Он принимает сигналы спутниковых навигационных систем, обрабатывает поступающую информацию и выдает данные о необходимых поправках к траектории полета бомбы.

Отечественные авиабомбы привлекательны и по критерию «стоимость — эффективность», просты в изготовлении и неприхотливы в эксплуатации

Сообщалось, что изделие ПСН-2001 обеспечивает одновременный 24-канальный прием сигналов навигационных спутников. При этом предусмотрены три режима работы: прием сигналов только системы ГЛОНАСС, только системы GPS или параллельный прием сигналов обеих систем. Автоматика приемоиндикатора способна самостоятельно выбирать так называемое рабочее созвездие навигационной системы, обрабатывая все доступные сигналы спутников. При этом сигналы одной заранее выбранной системы имеют больший приоритет и принимаются в первую очередь. Заполнение оставшихся каналов производится за счет сигналов спутников другой системы.

Прием сигналов со спутников осуществляется через два независимых антенных входа, что позволяет сохранять уверенный прием при маневрировании самолета-носителя и после сброса. Предусмотрен автоматический контроль целостности сигнала и других параметров. Также автоматика способна самостоятельно обновлять альманахи систем ГЛОНАСС и GPS. Вся необходимая информация записывается в энергонезависимую память.

КАБ-500С применяется по принципу «сбросил — забыл». Предназначена для поражения стационарных наземных и надводных целей типа складов, военно-промышленных объектов, кораблей на стоянках в любое время суток и при любой погоде. КАБ-500С обеспечивает поражение целей, координаты которых заранее известны либо могут быть заданы с борта носителя в процессе подготовки к сбросу.

КАБ-500С применялись в Сирии . Например, сообщалось, что 9 октября 2015 года в Сирии бомбой КАБ-500С ВКС РФ уничтожены 200 боевиков и два командира одной из экстремистских группировок.

21 октября 2015 года в районе населенного пункта Сармин (Сирия) провинции Идлиб ударом корректируемых авиабомб КАБ-500С с истребителя-бомбардировщика Су-34 был нанесен точечный удар по подвалу одного из брошенных одиночных строений, уничтоживший данный объект со всем содержимым, данный объект использовался как место сбора главарей боевиков.

Новейшей корректируемой авиабомбой можно считать КАБ-250. Она проектировалась специально под самолет пятого поколения Су-57, который еще только предполагается принять на вооружение Воздушно-космических сил. Бомба отличается несколько необычной вытянутой формой корпуса. Это сделано, чтобы применять КАБ-250 из внутрифюзеляжного отсека вооружения. Впрочем, предусмотрено применение с других самолетов — Су-32, Су-34 и Су-35 с внешней подвески.

В носовом приборном отсеке авиабомбы устанавливается достаточно простая тепловизионная головка самонаведения, в которую перед отделением авиабомбы вводится эталонное изображение цели и ее координаты. Координаты могут быть известны заранее или определены самолетом-носителем перед применением оружия. После сброса за счет крыльев и имеющейся скорости бомба направляется к цели, корректируя траекторию при помощи рулей. На этом этапе управление осуществляется спутниковой системой наведения. На дальности 2-3 км включается головка самонаведения с заранее загруженным изображением цели. На сравнительно небольшом расстоянии от цели эта ГСН берет на себя управление бомбой и обеспечивает максимально точное поражение заданного объекта.

Помимо бомб, применяемых преимущественно по наземным целям, есть корректируемые авиабомбы, созданные специально для уничтожения надводных и даже подводных целей. Например, КАБ «Загон-1» в состоянии находить и ликвидировать подводные лодки противника на глубинах до 150 метров и волнении моря в шесть баллов. Данная бомба лучшим образом подходит для применения в заливах, фиордах, других районах, в которых применение другого управляемого вооружения затруднено. При применении против подводных целей сброс бомбы осуществляется на парашюте. В тот момент, когда бомба касается поверхности, она отделяется от него, погружается и движется к цели за счет гравитации, наличия системы управления движением и активной гидроакустической пеленгации подводных целей. По имеющейся информации, КАБ «Загон-1» унифицирована для применения с противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142МЭ, а также с вертолетов Ка-28.

Отечественные авиабомбы просты в изготовлении и неприхотливы в эксплуатации — не требуют специального технического обслуживания и контроля.