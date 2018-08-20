РФ будет использовать самую современную технику для освоения Арктики

Они позволяют лучшим образом обеспечить освоение природных ресурсов шельфа арктических морей, интенсификацию судоходства в акватории Северного морского пути, а также присутствие Вооруженных сил России в высоких широтах для обеспечения национальной безопасности. Сейчас ведется строительство серии универсальных атомных ледоколов проекта 22220 нового поколения. Первоначально на эти ледоколы планировалось установить французскую систему электродвижения фирмы Converteam. Но ее собственником стал американский концерн General Eleсtric, почти сразу запретивший поставку этого оборудования на российские ледоколы. Но наши специалисты в кратчайшие сроки не только создали целую линейку уникального электротехнического оборудования, но и осуществили полномасштабную опытно-конструкторскую разработку, результаты которой превзошли французский аналог. Наши инженеры и техники уже приступили к разработке полностью отечественной системы электродвижения для атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт.

По словам Владимира Никитина, генерального директора Крыловского научного центра — крупнейшего российского инжинирингового центра в области судостроения и морской техники, именно наши специалисты обладают наибольшим уровнем компетенций в разработке арктических технологий судостроения.

Для обеспечения обороноспособности в северных широтах создаются проекты кораблей, которые не уступают лучшим зарубежным аналогам, а по ряду параметров и превосходят их. Это, к примеру, перспективный эскадренный миноносец, большой десантный корабль, а также многофункциональный патрульный корабль ледового класса.

Не оставлено без внимания и гражданское судостроение, которое решает вспомогательные задачи по обороне морских рубежей России. В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» за 2009-2016 годы был разработан целый ряд арктических технологий. Кроме того, просчитаны концептуальные проекты судов и морской техники высокого ледового класса.

Это целая линейка атомных и дизель-электрических ледоколов для использования на Севморпути и Арктическом шельфе, научно-исследовательские суда для полярных широт, включая рыбопромысловую отрасль. Они обладают уникально низким уровнем шума — чтобы рыбу не распугивать. Проектируются суда для развития шельфовых проектов, начиная с судов 3D-сейсморазведки, арктических буровых судов и заканчивая всеми видами буровых и эксплуатационных платформ для широкого диапазона глубин, ледовых и метеорологических условий.

Отчасти пересматривается и концепция военной защиты северных рубежей

Гордостью ВМФ уже стал первый в отечественной истории военный ледокол проекта 21180 " Илья Муромец ". Он способен не только прокладывать дорогу во льдах толщиной до метра, но и выполнять множество других функций: снабжение военных баз и аэродромов в арктической зоне, буксировка судов и других плавучих сооружений, тушение пожаров на аварийных объектах, локализация разливов и сбор с поверхности воды нефтепродуктов, участие в поисково-спасательных операциях и т.д. В случае необходимости он сможет перевозить морских пехотинцев, пограничников, охрану, сопровождающую военные грузы, а также участников научных экспедиций количеством до 50 человек. На палубе ледокола предусмотрено резервное место для установки 30-мм скорострельной пушки типа АК. На его борту могут базироваться поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПС и боевые Ка-52К.

Военная техника, которая должна работать в условиях Арктики, специально к ней адаптируется. Разрабатываются новые горюче-смазочные материалы, не теряющие своих свойств в условиях низких температур.

Отчасти пересматривается и сама концепция военной защиты северных рубежей. Уже ясно: обеспечить сплошную военную защиту арктической зоны невозможно. Даже пограничники сейчас больше полагаются на технические средства, чем на патрулирование границы. И если возникает некая угроза — террористическая или более серьезная, то отразить ее в первую очередь должны небольшие, но высокомобильные силы спецподразделений. Поэтому спецназ тоже адаптируется к работе в условиях Крайнего Севера. В прошлом году была проведена во многом уникальная экспедиция «Северный десант-2017». Этот десант стал важной вехой в развитии арктических войск России. Шесть офицеров-спецназовцев прошли на снегоходах около четырех тысяч километров в жестких и даже жестоких арктических условиях. В ходе экспедиции проверялось оружие, связь, отрабатывались приемы медицинской помощи. Выяснилась интересная деталь. Для мобильной перевозки небольших грузов — весом до тонны — лучше всего подходят сани. Причем изготавливать их надо из особых пород древесины.