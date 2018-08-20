Авиация ВМФ получит новые летательные аппараты

Как сообщил ранее командующий морской авиацией ВМФ генерал-майор Игорь Кожин , «в соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-морского флота на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов».

Сейчас продолжается работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ. В прошлом году морская авиация получила их шесть. До 2020 года всего должно быть получено 28 таких машин. По словам Игоря Кожина, в дальнейшем практически весь парк оперативно-тактической авиации будет меняться на Су-30СМ.

Многофункциональный самолет Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Также этот самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

Основу морской авиации сегодня составляют самолеты и вертолеты различного назначения. Они предназначены для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах. Также морская авиация используется для прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха, уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, воздушной разведки. Кроме того, вертолеты и самолеты привлекаются также к минным постановкам, противоминным действиям, радиоэлектронной борьбе, воздушным перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море.

Модернизированный Ил-38Н оснащен комплексом «Новелла», который увеличивает эффективность поиска подлодок в четыре раза

Морская авиация ВМФ подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места размещения условно делится на палубную и авиацию берегового базирования.

В составе ВМФ России имеется один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», основу авиакрыла которого составляют палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ, учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ, многоцелевые корабельные вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-31.

В настоящее время в разработке находятся проекты перспективного авианосца вместе с самолетом вертикального взлета и универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев.

В 2016-2017 годах на «Адмирале Кузнецове» во время его похода к берегам Сирии проходили испытания вертолета корабельного базирования Ка-52К «Катран». До конца 2019 года планируется завершить испытание этой машины, после чего «Катран» должен встать на вооружение ВМФ.

А уже к 2025 году планируется получить в строй два вертолетоносца, оснащенных морскими вертолетами Ка-52К «Катран». Их зона ответственности — высадка и прикрытие морских десантов, огневая поддержка морской пехоты и перевозка грузов. Ка-52К «Катран» — палубная версия армейского вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Кроме того, на вооружении береговой авиации ВМФ стоят дальние противолодочные самолеты Ту-142, которые являются модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95, а также противолодочные самолеты Ил-20, Ил-38 и Ил-38Н, истребители-перехватчики МиГ-31, транспортные самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-31 и другие.

100 новых самолетов морская авиация получит за два года

В интересах морской авиации прошли работы по модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. Также морская авиация уже получила около 20 модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием. Как отметил представитель департамента информации и массовых коммуникаций минобороны капитан первого ранга Игорь Дыгало , всего морская авиация до 2020 года получит около 50 модернизированных корабельных противолодочных вертолетов Ка-27. В результате модернизации машины оснащаются современными средствами передачи информации, новой поисковой системой, позволяющей эффективнее вести поиск и поражение подводных лодок, а также радиоакустическим оборудованием.

Вертолеты Ка-27 и Ка-27М способны выполнять задачи, базируясь на сухопутных аэродромах и на палубе кораблей при волнении моря до пяти баллов. Они являются основой вертолетной составляющей морской авиации, с высокой эффективностью обеспечивают противолодочную оборону группировок ВМФ как в дальней, так и в ближней морской зоне.

Для морской авиации ведется также работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты. Так, в 2017 году морская авиация получила модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н с новейшим комплексом «Новелла», который увеличивает эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза. Самолет предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений. Комплекс «Новелла» способен также обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные — до 320 км. При этом система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой. Кроме того, Ил-38Н способен выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки. Первую такую машину флот получил в конце 2014 года. В близкие сроки морская авиация планирует получить около 30 подобных самолетов.

Также в перспективе рассматриваются вопросы по приему в состав морской авиации ВМФ самолетов-амфибий Бе-200 — в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов. Кроме того, планируется модернизация под новые противолодочные комплексы самолетов-амфибий Бе-12. Это позволит им стать вполне современными и успешно выполнять поставленные задачи.