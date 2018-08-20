Открылся Международный военно-технический форум «Армия-2018»

В рамках форума предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. Экспозиционную часть форума — на площади в 60 тысяч квадратных метров в павильонах и в полмиллиона квадратных метров на открытом воздухе — составляет международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии-2018». В экспозиции представлены новейшее оборудование для тяжелой сухопутной техники и боевых судов ВМФ России , инновационные средства поиска и противоминной защиты, разработанные для военнослужащих инженерных подразделений, которые выполняют боевые задачи в горячих точках планеты.

Как всегда, представлен и специальный проект форума — «Инновационный клуб». Его целью является создание условий для демонстрации и продвижения новых технологических решений, выполненных инициативными разработчиками — молодыми учеными, стартапами, студентами военных и гражданских вузов, а также научными ротами Вооруженных сил Российской Федерации. В этом году «Инновационный клуб» стал цифровым. Его главная тема — искусственный интеллект и сферы его применения: информационная безопасность, беспилотная авиация, автономный транспорт, энергетика, телекоммуникации, производство, медицина и др.

Военная наука создает инновационные технологии, которые затем применяются и на гражданских предприятиях, и в интересах населения

Демонстрационная программа форума «Вежливые люди», как всегда, станет невероятно зрелищным событием. На протяжении нескольких дней вниманию посетителей экспозиции будут представлены уникальные единицы военной техники и вооружения, являющиеся гордостью Оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Эта часть программы всегда собирает тысячи заинтересованных зрителей — не только военнослужащих, но и гражданских посетителей. На демонстрационные мероприятия нередко приезжают целыми семьями, чтобы показать молодежи и детям уникальные военные разработки и уровень подготовки родов войск и армейских подразделений.

Научно-деловая программа форума включает более 140 мероприятий — десятки конференций, «круглых столов», презентаций и панельных дискуссий. Военная наука развивается в самых передовых направлениях, создавая инновационные технологии, новейшее оружие, средства защиты людей и техники, уникальные материалы, которые нередко затем применяются и на гражданских предприятиях, и в интересах населения.