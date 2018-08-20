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Открылся Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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Открылся Международный военно-технический форум «Армия-2018» 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
В рамках форума предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. Экспозиционную часть форума — на площади в 60 тысяч квадратных метров в павильонах и в полмиллиона квадратных метров на открытом воздухе — составляет международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии-2018». В экспозиции представлены новейшее оборудование для тяжелой сухопутной техники и боевых судов ВМФ России, инновационные средства поиска и противоминной защиты, разработанные для военнослужащих инженерных подразделений, которые выполняют боевые задачи в горячих точках планеты.
Как всегда, представлен и специальный проект форума — «Инновационный клуб». Его целью является создание условий для демонстрации и продвижения новых технологических решений, выполненных инициативными разработчиками — молодыми учеными, стартапами, студентами военных и гражданских вузов, а также научными ротами Вооруженных сил Российской Федерации. В этом году «Инновационный клуб» стал цифровым. Его главная тема — искусственный интеллект и сферы его применения: информационная безопасность, беспилотная авиация, автономный транспорт, энергетика, телекоммуникации, производство, медицина и др.
Военная наука создает инновационные технологии, которые затем применяются и на гражданских предприятиях, и в интересах населения
Демонстрационная программа форума «Вежливые люди», как всегда, станет невероятно зрелищным событием. На протяжении нескольких дней вниманию посетителей экспозиции будут представлены уникальные единицы военной техники и вооружения, являющиеся гордостью Оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Эта часть программы всегда собирает тысячи заинтересованных зрителей — не только военнослужащих, но и гражданских посетителей. На демонстрационные мероприятия нередко приезжают целыми семьями, чтобы показать молодежи и детям уникальные военные разработки и уровень подготовки родов войск и армейских подразделений.
Научно-деловая программа форума включает более 140 мероприятий — десятки конференций, «круглых столов», презентаций и панельных дискуссий. Военная наука развивается в самых передовых направлениях, создавая инновационные технологии, новейшее оружие, средства защиты людей и техники, уникальные материалы, которые нередко затем применяются и на гражданских предприятиях, и в интересах населения.
Впервые одновременно с «Армией-2018» пройдет также Международный форум «Неделя национальной безопасности», на котором будут представлены не только Росгвардия, ФСБ России и МВД России, но и министерства — цифрового развития, связи и коммуникаций, строительства, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, здравоохранения, природных ресурсов, а также "Росатом", Ростехнадзор и другие ведомства.
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