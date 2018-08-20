В гвардейской танковой армии ЗВО более 500 водителей и механиков-водителей проходят занятия по вождению боевых машин

Занятия проходят на специализированном танкодроме, оборудованным различными препятствиями, среди которых противотанковые рвы, ежи, эскарпы, подъемы и спуски, косогоры, окопы, воронки, железнодорожные платформы и колейные мосты.

В гвардейской танковой армии Западного военного округа более 500 водителей и механиков-водителей проходят занятия по вождению боевых машин БТР-80. БМП-2, танков Т-72Б3.

С военнослужащими под руководством опытных инструкторов отрабатывается одиночное вождение боевой техники, а также в составе колонны, боевом и предбоевом порядке с преодолением различных препятствий и заграждений.

Занятия проходят на специализированном танкодроме, оборудованным различными препятствиями, среди которых противотанковые рвы, ежи, эскарпы, подъемы и спуски, косогоры, окопы, воронки, железнодорожные платформы и колейные мосты.

Практическому вождению военнослужащими бронетехники предшествовал двухмесячный курс изучения теории вождения боевых машин, действий при возникновении внештатных ситуаций, в том числе с использованием современной мультимедийной тренажерной базы.