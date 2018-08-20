«Калашников» поставит 400 камер с нейросетью для ЦОДД Москвы

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) получит 100 комплектов камер с нейросетью от концерна «Калашников» в четвертом квартале 2018 года, сообщил исполняющий обязанности гендиректора концерна Владимир Дмитриев

В каждом комплексе по четыре камеры, таким образом город получит от концерна 400 новых камер для фиксирования нарушений дорожного движения, пояснил Дмитриев. Применяться они будут на территории Новой Москвы , сообщают РИА Новости

Комплексы будут применяться для фиксации обстановки на улицах города и анализа причины возникновения заторов и ДТП. Техника может подключаться к системе телеобзора ЦОДД и интеллектуальной транспортной системе столицы.

Такие комплексы были созданы специально военными специалистами для гражданских целей.