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«Калашников» поставит 400 камер с нейросетью для ЦОДД Москвы
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«Калашников» поставит 400 камер с нейросетью для ЦОДД Москвы 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) получит 100 комплектов камер с нейросетью от концерна «Калашников» в четвертом квартале 2018 года, сообщил исполняющий обязанности гендиректора концерна Владимир Дмитриев.
В каждом комплексе по четыре камеры, таким образом город получит от концерна 400 новых камер для фиксирования нарушений дорожного движения, пояснил Дмитриев. Применяться они будут на территории Новой Москвы, сообщают РИА Новости.
Комплексы будут применяться для фиксации обстановки на улицах города и анализа причины возникновения заторов и ДТП. Техника может подключаться к системе телеобзора ЦОДД и интеллектуальной транспортной системе столицы.
Такие комплексы были созданы специально военными специалистами для гражданских целей.
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