В регионах дислокации войск Западного венного округа проходит смотр конкурс на лучший военный городок

По итогам окружного этапа конкурса лучший военный городок представит ЗВО на всеармейском конкурсе.

В регионах дислокации соединений, воинских частей и учреждений Западного военного округа стартовал смотр конкурс на лучший военный городок.

Комиссия из заинтересованных должностных лиц управлений, отделов и служб округа проверяет и оценивает уровень состояния военных гарнизонов: полноту и качество содержания и проведения текущего ремонта зданий, систем газо-, водо-, теплоснабжения, электросетей, лифтового хозяйства, систем пожарной безопасности; оснащённость детскими, спортивными площадками, автомобильными парковками; удовлетворенность жителями качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

По итогам окружного этапа конкурса лучший военный городок представит ЗВО на всеармейском конкурсе.