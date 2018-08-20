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В регионах дислокации войск Западного венного округа проходит смотр конкурс на лучший военный городок
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В регионах дислокации войск Западного венного округа проходит смотр конкурс на лучший военный городок 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам окружного этапа конкурса лучший военный городок представит ЗВО на всеармейском конкурсе.
В регионах дислокации соединений, воинских частей и учреждений Западного военного округа стартовал смотр конкурс на лучший военный городок.
Комиссия из заинтересованных должностных лиц управлений, отделов и служб округа проверяет и оценивает уровень состояния военных гарнизонов: полноту и качество содержания и проведения текущего ремонта зданий, систем газо-, водо-, теплоснабжения, электросетей, лифтового хозяйства, систем пожарной безопасности; оснащённость детскими, спортивными площадками, автомобильными парковками; удовлетворенность жителями качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
По итогам окружного этапа конкурса лучший военный городок представит ЗВО на всеармейском конкурсе.
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