«Калашников» покажет на «Армии-2018» модернизированный Rex-1 для борьбы с беспилотниками 

КУБИНКА /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Концерн «Калашников» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представит новую версию комплекса Rex-1 для борьбы с беспилотниками. Об этом журналистам рассказали в концерне в ходе пресс-тура по фирменному павильону в конргессно-выставочном центре «Патриот».
"Добавлены сменные модули, глушащие не только Wi-Fi-канал связи, но и на других частотах. Модульность позволяет отключать ненужные в данный конкретный момент модули, что облегчает конструкцию", — рассказали в концерне.
В пресс-службе отметили, что новая версия получила сертификат безопасности для экспорта. Электромагнитное воздействие на стрелка равно воздействию от работы двух смартфонов.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В этом году на его площадке впервые пройдет «Неделя национальной безопасности».
В «Патриоте» выставлена статическая экспозиция новейших образцов вооружения и военной техники под открытым небом и в павильонах ведущих российских компаний ОПК.