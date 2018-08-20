«Калашников» покажет на «Армии-2018» модернизированный Rex-1 для борьбы с беспилотниками

"Добавлены сменные модули, глушащие не только Wi-Fi-канал связи, но и на других частотах. Модульность позволяет отключать ненужные в данный конкретный момент модули, что облегчает конструкцию", — рассказали в концерне.

В пресс-службе отметили, что новая версия получила сертификат безопасности для экспорта. Электромагнитное воздействие на стрелка равно воздействию от работы двух смартфонов.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В этом году на его площадке впервые пройдет «Неделя национальной безопасности».

В «Патриоте» выставлена статическая экспозиция новейших образцов вооружения и военной техники под открытым небом и в павильонах ведущих российских компаний ОПК.