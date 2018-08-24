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Около 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники прошли по Киеву по случаю Дня независимости
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Около 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники прошли по Киеву по случаю Дня независимости 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины/РИА «Новости»
КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. военных и представителей силовых структур, 250 единиц техники и авиация приняли участие в «Марше новой армии», который состоялся в пятницу в столице Украины по случаю 27-й годовщины независимости страны. Это самый крупный парад, проведенный в стране с 2009 года.
Во время церемонии его принятия впервые прозвучало приветствие украинских националистов: «Слава Украине!» — «Героям слава!» вместо прежнего воинского приветствия: «Здравствуйте, товарищи!» — «Желаем здоровья!». Также впервые прошли женские расчеты — курсантки Военного института Киевского национального университета им Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут. Впервые с 2009 года парад сопровождался пролетом боевой авиации — в небе над столицей демонстрационный пролет совершит боевая авиация, среди которой военно-транспортный самолет Ан-178, истребители и вертолеты.
Киевляне и гости столицы в ходе самого масштабного за последние годы военного парада увидели сотни образцов новой и модернизированной военной техники. Были показаны самоходная гаубица «Богдана» калибром 155 мм, которая еще проходит испытания, переносной ПТРК «Стугна-П», ракетная система залпового огня «Ольха», которая должна заменить советскую РСЗО «Смерч». По Крещатику проехали и другие новинки украинского производства — авиационные беспилотные комплексы «Фурия», «Лелека» и ПД-1, а также комплексы радиолокационной разведки различного назначения. По главной улице Киева проследовала модернизированная советская техника, бронеавтомобили «Кугуар» и «Козак» собственной разработки, а также американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», которые установлены на бронированных автомобилях «Варта».
Гостями торжеств стали делегации из 18 стран — знаменные группы из Грузии, Латвии, Эстонии, Чехии, командование многонациональной военной бригады из Литвы, Польши и Украины (ЛитПолУкрБриг), парадные расчеты США, Великобритании, Молдавии, Польши, Румынии, Канады.
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