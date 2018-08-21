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Под Рязанью построят патриотический парк с военной техникой
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Под Рязанью построят патриотический парк с военной техникой 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанское правительство получило от министерства обороны 12 единиц военной техники, которая станет основой экспозиции патриотического парка «Звезда героев», сообщает ТАСС.
«Мы продолжаем работу над созданием парка, — сообщил губернатор Николай Любимов. — У нас есть договоренность с владельцем земельного участка, у которого создается инфраструктура для пребывания гостей. Он передаст нам большую площадь для создания парка. Технику, которую мы получили от минобороны, нужно демилитаризовать, она на ответственном хранении в Рязани».
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