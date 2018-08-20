Комплекс для борьбы с беспилотниками «Силок» впервые представят на форуме «Армия-2018»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» гостям впервые будет представлен новейший комплекс для борьбы с бесплиотными летательными аппретами «Силок». Презентация состоится на Свердловском полигоне в Екатеринбурге , сообщается на сайте Минобороны.

«Комплекс предназначен для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам. Изделие выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить средства беспилотной авиации с различными диапазонами частот», — говорится сообщении.

Отмечается, что комплекс поступил на вооружение бригады радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году.

Кроме того, на форуме представят комплексы РЭБ семейства «Красуха». Их возможности позволяют глушить любые сигналы радиолокационных станций разведки противника даже на больших расстояниях. Также посетителям покажут разведывательный комплекс «Мурманск», предназначенный для перехвата сигналов противника и их подавления на дальности до пяти тысяч километров, и аэродинамический передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи «Леер-3».

Ранее председатель Правительства Дмитрий Медведев , выступая на Международном юридическом форуме, заявил, что Правовое регулирование в сфере беспилотного транспорта должно появиться в России в течение года.