На форуме «Армия-2018» обсудили пути взаимодействия военной и гражданской систем здравоохранения

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», проходящем в подмосковном парке «Патриот», состоялось пленарное заседание представителей Министерства обороны и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Главной темой обсуждения стало медицинское обеспечение Вооруженных Сил.

С докладом «Роль и место медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации в системе здравоохранения России» выступил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин . Было отмечено значительное увеличение количества выпускников из военных медицинских учреждений.

С докладом также выступил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой . Он рассказал о положительной динамике работы, проводимой Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения, по организации и сопровождению призывной компании.

«Отрадно отметить, что проводимая работа привела к тому, что мы отмечаем рост показателя годности к военной службе», — сказал Сергей Краевой, отметив также значительный вклад Минобороны России в национальный проект по созданию вакцины от лихорадки Эбола.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В мероприятии принимают участие 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые обеспечивают Вооруженные Силы Российской Федерации самым современным вооружением.