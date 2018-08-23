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На форуме «Армия-2018» обсудили пути взаимодействия военной и гражданской систем здравоохранения
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На форуме «Армия-2018» обсудили пути взаимодействия военной и гражданской систем здравоохранения 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В пленарном заседании приняли участие представители Министерства обороны и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», проходящем в подмосковном парке «Патриот», состоялось пленарное заседание представителей Министерства обороны и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Главной темой обсуждения стало медицинское обеспечение Вооруженных Сил.
С докладом «Роль и место медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации в системе здравоохранения России» выступил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин. Было отмечено значительное увеличение количества выпускников из военных медицинских учреждений.
С докладом также выступил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. Он рассказал о положительной динамике работы, проводимой Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения, по организации и сопровождению призывной компании.
«Отрадно отметить, что проводимая работа привела к тому, что мы отмечаем рост показателя годности к военной службе», — сказал Сергей Краевой, отметив также значительный вклад Минобороны России в национальный проект по созданию вакцины от лихорадки Эбола.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В мероприятии принимают участие 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые обеспечивают Вооруженные Силы Российской Федерации самым современным вооружением.
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