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Американский сайт рассекретил данные о падении НЛО и возможной войне с пришельцами
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Американский сайт рассекретил данные о падении НЛО и возможной войне с пришельцами 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Странная активность НЛО по всему миру, а также сбитые корабли в разных точках мира говорят о возможной войне в будущем. На американском сайте появилась секретная информация о сбитом НЛО в июле текущего года и по сообщению администраторов сайта Above Top Secret к этому причастны американские военные. Согласно этим данным, сейчас корабль находится где-то под водами Гренландии. После того, как НЛО удалось сбить, последовала огромная взрывная волна, которая равнялась более 2-х килотонн, добавляют владельцы сайта. Примерно 2 недели назад был замечен другой корабль, который вошёл в атмосферу Земли и был замечен в Ханты-Мансийске и направился в сторону Гренландии и это событие приняли за поисковые работы сбитого ранее корабля. Когда его обнаружили на территории Гренландии, то он скрылся под водой и после себя вызвал сильное землетрясение, которое зафиксировали учёные. В данной секретной информации упоминается и России, которая якобы после этих событий отправила несколько своих военных кораблей в сторону Арктики. Канадские учёные в свою очередь, получили странный сигнал от космического корабля, который пока не получилось расшифровать. Но самым в документах приводятся и события почти 50-летний давности, когда большое количество НЛО были зафиксированы в небе Америки и от скопления космических кораблей почернело даже небо. Эти события называются «Темные дни». Сложно сказать о реальности представленных данных, но в последнее время в мире происходит большое количество появления НЛО в небе, что может свидетельствовать о надвигающейся войне.
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