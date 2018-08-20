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В РВСН стартует чемпионат «Командирские старты»
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В РВСН стартует чемпионат «Командирские старты» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений РВСН, которым предстоит пройти несколько этапов чемпионата.
21 августа на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл. ) пройдет торжественное открытие чемпионата Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Командирские старты».
В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений РВСН, которым предстоит пройти несколько этапов чемпионата, таких как стрельба из пистолета Макарова, плавание на различные дистанции от 100 до 300 метров, соревнования по гимнастике, атлетической подготовке и легкой атлетике.
Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом этапе чемпионата.
Команда-победитель выступит на всеармейском этапе чемпионата, где будет бороться за кубок Министра обороны Российской Федерации, а командам, занявшим второе и третье места, вручат медали и грамоты спортивного комитета РВСН.
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