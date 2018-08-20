В РВСН стартует чемпионат «Командирские старты»

В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений РВСН , которым предстоит пройти несколько этапов чемпионата.

21 августа на полигоне Капустин Яр ( Астраханская обл. ) пройдет торжественное открытие чемпионата Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Командирские старты».

В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений РВСН, которым предстоит пройти несколько этапов чемпионата, таких как стрельба из пистолета Макарова, плавание на различные дистанции от 100 до 300 метров, соревнования по гимнастике, атлетической подготовке и легкой атлетике.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом этапе чемпионата.