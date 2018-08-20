Ещё
Концерн «Калашников» создал новый автомат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ребенок умер в запертой матерью машине
Ребенок умер в запертой матерью машине

Концерн «Калашников» создал новый автомат 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Концерн «Калашников» начал подготовку к испытаниям нового автомата АК-308 в калибре 7,62 мм. В компании рассказали, что вместимость магазина новинки составляет 20 патронов, вес автомата — чуть более 4 кг, общая длина ствола — 415 мм.
В конструкции автомата используется диоптрический прицел и регулируемый по длине складной приклад на четыре позиции. Предусмотрена также возможность установки на ствол новой модели штык-ножа, пишет «Газета.ру».
Ранее сегодня стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил масштабную проверку боеготовности в Центральном и Восточном военных округов, а также на Северном флоте. Проверка прошла в преддверии маневров «Восток-2018», которая продлится пять дней, до 25 августа.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Украинский «Бук» на репетиции парада в Киеве протаранил здание Превосходящий предшественника. В «Ростехе» рассказали, когда испытают новый «Панцирь» США готовят доклад о влиянии С-400 на использование Турцией американского вооружения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер в запертой матерью машине67
Отмена роуминга, подстава для Загитовой и другие события дня5
Германия отказалась слушать Путина660
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком9
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера68
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение