Ещё
«Рособоронэкспорт»: Филиппины интересуются вертолетами и стрелковой техникой РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Рособоронэкспорт»: Филиппины интересуются вертолетами и стрелковой техникой РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Филиппины ведут переговоры с Россией по поводу возможной покупки вертолетной техники и стрелкового вооружения.
Об этом журналистам рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
"Рассчитываем, что министерство обороны Филиппин заинтересует наша продукция, продукция наших военно-промышленных корпораций. Это вертолетная техника, стрелковое вооружение, это автомобильная техника — поэтому мы ведем консультации и надеемся, что в ближайшее время у нас будут некие предварительные результаты", — сказал он.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.
ТАСС: последние новости
Ростех представил на "Армии-2018" модернизированную БМП-1АМ "Басурманин" На "Армии-2018" покажут новую версию БТР-87 с 30-мм пушкой и ракетами "Атака" Форум "Армия-2018". Досье
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала18
Стая птиц сокрушила истребитель19
Кремль ответил на обвинения Microsoft46
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым86
Украинский газовый маршрут превращается в тупиковую ветку183
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество США
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение