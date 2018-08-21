«Рособоронэкспорт»: Филиппины интересуются вертолетами и стрелковой техникой РФ 

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Филиппины ведут переговоры с Россией по поводу возможной покупки вертолетной техники и стрелкового вооружения.
Об этом журналистам рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
"Рассчитываем, что министерство обороны Филиппин заинтересует наша продукция, продукция наших военно-промышленных корпораций. Это вертолетная техника, стрелковое вооружение, это автомобильная техника — поэтому мы ведем консультации и надеемся, что в ближайшее время у нас будут некие предварительные результаты", — сказал он.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.